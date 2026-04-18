Los Cavaliers abrieron los play-offs con triunfo ante los Raptors

Cleveland Cavaliers derrotó este sábado a Toronto Raptors por 126-113 con 32 puntos de Donovan Mitchell, en el partido que marcó el inicio de los play-offs de la NBA de 2026.

James Harden sumó 22 puntos y 10 asistencias para los Cavaliers. 'La Barba', traspasado a mitad de temporada desde los Clippers, disputó los play-offs en sus 17 campañas en la NBA, aunque aún persigue un primer anillo.

Max Strus aportó otros 24 puntos. Entre los tres, sumaron 78 puntos para Cleveland.

Los Raptors habían ganado los tres enfrentamientos previos con los Cavaliers esta temporada, aunque el más reciente se remonta a noviembre, mucho antes de la llegada de Harden a Cleveland.

Hoy, plantearon un primer tiempo incómodo para Cleveland, pero la experiencia de jugadores como Mitchell y Harden en play-offs marcó la diferencia tras el descanso, al que se llegó 61-54.

Cavaliers y Raptors volverán a enfrentarse este próximo lunes en el segundo partido de la serie, otra vez en Cleveland.