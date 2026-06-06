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Pistoleros balearon a joven en una parroquia, tras misa en memoria de su madre asesinada

Publicado: | Fuente: Cedida
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Un tiroteo se registró el viernes por la noche en la parroquia Divino Maestro de Rancagua, en la Región de O'Higgins. Dos sujetos armados irrumpieron al finalizar una misa y dispararon una decena de veces contra un joven, quien recibió dos impactos, pero logró refugiarse en la sacristía del templo.

La ceremonia se realizaba en memoria de una mujer colombiana asesinada hace un mes en el centro de la ciudad, quien era la madre del joven atacado.

En el video de una cámara de seguridad del recinto se ve al afectado corriendo -tras los disparos- hacia la sacristía, y siendo seguido por uno de los atacantes. Igualmente, se ve a otros presentes, asustados, observando lo que sucede. Entre ellos, hay niños y adultos mayores.

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