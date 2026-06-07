Irán lanzó ataque con misiles contra Israel en represalia por bombardeos al Líbano

Irán lanzó este domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano.

"Irán ha lanzado misiles contra Israel", informó IRIB (siglas en inglés de la televisión estatal iraní).

El medio oficial mostró imágenes de misiles sobrevolando el cielo en la occidental provincia iraní de Kermanshah y de personas celebrando la nueva ofensiva en las calles.

Mientras se producía el ataque el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, publicó en su cuenta de X una imagen de la bandera iraní y del Líbano.

La ofensiva militar se produce después de que Irán advirtiese que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos el 8 de abril incluye a la nación árabe.

El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó esta tarde que los ataques de Israel contra el Líbano convierten a las bases de ambos países en objetivos legítimos.

"El bloqueo naval contra la nación iraní y la luz verde que hoy ha dado Estados Unidos al régimen sionista convierten a las bases y los activos estadounidenses y del régimen en la región en objetivos legítimos", dijo en X el político y ex general de la Guardia Revolucionaria.

Poco antes el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió que Irán responderá "con firmeza y dureza" al ataque de Israel contra el barrio de Dahye de la capital del Líbano.

"Responderemos con firmeza y dureza al ataque del régimen sionista contra Dahye", dijo en X el influyente político conservador. "Estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche", indicó.

Israel asegura haber interceptado 11 misiles lanzados por Irán

El Ejército israelí aseguró haber interceptado todos los misiles lanzados la noche de este domingo por Irán, un total de 11, según informaron a EFE fuentes castrenses, en el que supone el primer ataque de Teherán contra el Estado hebreo desde el alto el fuego de abril.

Las alarmas antiaéreas sonaron en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora desde las 22.00 hora local (19.00 GMT) según Tzofar, la aplicación israelí de notificaciones de ataques en tiempo real conectada directamente con el Comando del Frente Interno del Ejército

A las 22.47 hora local, el Ejército dio por concluido el "incidente" y permitió a los ciudadanos salir de los refugios.

"Tras la evaluación de la situación, el Comando del Frente Interno ha anunciado que ya está permitido abandonar las zonas protegidas en todo el país y permanecer cerca de ellas", dijo el Ejército 47 minutos después de haber informado del primer ataque.

Foto: EFE

El servicio de emergencias israelí Maguén David Adom (MDA) reportó solo un lugar donde recibió una llamada sobre un posible incidente, que se saldó finalmente sin heridos.

Además, equipos del Servicio de Bomberos y Rescate de Israel inspeccionan varios lugares en los Altos del Golán tras recibir llamadas a la línea directa 102 después de este ataque de Irán.

El portavoz del Ejército de Israel: "El régimen iraní ha cometido un gran error"

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este domingo tras los ataques de Irán a Israel que "el régimen iraní ha cometido un gran error" y que el Estado Mayor está evaluando "planes para el futuro", sin hablar expresamente de una respuesta ofensiva.

"Estamos preparados tanto para la defensa como para el ataque. Los sistemas de defensa aérea están desplegados en todo el país. En este momento, el jefe del Estado Mayor está realizando una evaluación de la situación con el Foro del Estado Mayor y aprobando los planes para el futuro", dijo en un breve mensaje de video.

Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

Los ataques coinciden con la llegada a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un "mensaje especial" para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.