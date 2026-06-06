Gobierno abrochó voto clave para la megarreforma en el Senado

En el marco de su gira por la Región de Arica y Parinacota, el Presidente José Antonio Kast logró asegurar este sábado el voto a favor del senador independiente Enrique Lee para su megarreforma en la Cámara Alta.

Para pavimentar este apoyo, considerado clave para las aspiraciones del Ejecutivo, La Moneda desplegó una serie de gestos hacia el legislador, incluyendo el viaje de cinco ministros de Estado a la zona, en el contexto de la sesión de la Comisión de Zonas Extremas.

Asimismo, el propio Kast destacó la labor de Lee durante su discurso de inauguración del Parque El Alto en la ciudad de Arica, este sábado por la tarde.

Tras estas señales, el parlamentario ratificó el sentido de su votación, vinculándola a la continuidad que la actual Administración le dio a las iniciativas locales que él mismo impulsó en el pasado: "Yo creo que el Presidente, junto con destacarme, mencionó por qué: es un trabajo perseverante. El año 2022, junto con el Gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, comenzamos Plan Arica 100, y el Presidente Kast tuvo la amabilidad, la generosidad, de darle continuidad".

"Lo del voto decisivo, bueno, tiene que ver con mi calidad de independiente, pero en este caso ya he anunciado mi voto y va a estar siempre del lado del Gobierno, porque acá todos tenemos una claridad: necesitamos recuperar el país, reconstruirlo, reactivarlo. Necesitamos desarrollarlo, generar más crecimiento. Y ahí yo no me equivoco", agregó Lee.

Desde el Ejecutivo ahora deberán concentrar sus esfuerzos en convencer a los senadores del partido Demócratas, Miguel Ángel Calisto y Matías Walker, quienes hasta el momento han manifestado que todavía se mantienen disponibles para continuar las conversaciones con las autoridades del nivel central.