Los Spurs se apoyaron en un descomunal Wembanyama para tomar la ventaja ante Oklahoma
Publicado:
Fotos Destacadas
"Monster Wolf", el robot que enfrenta los ataques de osos en Japón
Un emocionado Robert Lewandowski se despidió de Camp Nou en el triunfo de Barcelona sobre Betis
Homenaje de militares en retiro marcó ensayo del desfile del Día de las Glorias Navales
Fotos Recientes
Los Spurs se apoyaron en un descomunal Wembanyama para tomar la ventaja ante Oklahoma
Taiwán denuncia nueva incursión militar china en la isla
Familia Luksic recibió Premio Enrique V. Iglesias en España
San Antonio Spurs derrotó a Oklahoma City Thunder por 115-122 en el primer partido de las finales del Oeste, en un serio aviso del francés Victor Wembanyama, quien sumó 41 puntos y 24 rebotes, a los vigentes campeones de la NBA.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados