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Los Spurs se apoyaron en un descomunal Wembanyama para tomar la ventaja ante Oklahoma

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San Antonio Spurs derrotó a Oklahoma City Thunder por 115-122 en el primer partido de las finales del Oeste, en un serio aviso del francés Victor Wembanyama, quien sumó 41 puntos y 24 rebotes, a los vigentes campeones de la NBA.

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