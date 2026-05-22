Los Knicks se mostraron imparables y aumentaron su ventaja ante Cleveland
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Tras remontar 22 puntos de desventaja y llevarse el primer partido en la prórroga, New York Knicks venció por 109-93 en el Madison Square Garden a Cleveland Cavaliers para tomar ventaja de 2-0 en las finales de la Conferencia del Este en la NBA, que se desplazan ahora a la Rocket Arena.
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