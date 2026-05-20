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Los Knicks remontaron 22 puntos y tomaron la ventaja en la final del Este

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New York Knicks remontó este martes 22 puntos de desventaja en el cuarto período y triunfaron por 115-104 en la prórroga contra Cleveland Cavaliers en el Madison Square Garden para tomar ventaja 1-0 en las finales del Este de la NBA en un final de infarto.

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