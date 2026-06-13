New York Knicks derrotó a San Antonio Spurs y se coronó campeón de la NBA

New York Knicks reaccionó en el quinto juego y se impuso por 94-90 a San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de Texas, por lo que ganó el título de la NBA.

La franquicia logró su tercera corona en el baloncesto estadounidense, tras 53 años del último trofeo obtenido en 1973

Jalen Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.

Los Knicks conquistaron el título NBA contra los Spurs, que les habían negado la gloria en las últimas finales de los neoyorquinos, en 1999.