Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago7.6°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

New York Knicks derrotó a San Antonio Spurs y se coronó campeón de la NBA

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El equipo logró un nuevo título luego de 53 años.

New York Knicks derrotó a San Antonio Spurs y se coronó campeón de la NBA
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

New York Knicks reaccionó en el quinto juego y se impuso por 94-90 a San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de Texas, por lo que ganó el título de la NBA.

La franquicia logró su tercera corona en el baloncesto estadounidense, tras 53 años del último trofeo obtenido en 1973

Jalen Brunson puso la guinda a unas Finales extraordinarias con 45 puntos y entregó a los Knicks el tercer anillo de su historia, después de los de 1973 y de 1970.

Los Knicks conquistaron el título NBA contra los Spurs, que les habían negado la gloria en las últimas finales de los neoyorquinos, en 1999.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada