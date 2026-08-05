Alcaldesa de Quilicura pide "las máximas sanciones" contra empresa por gran incendio

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, pidió en Cooperativa que se apliquen "las máximas sanciones" en contra de la empresa Panimex por el gran incendio iniciado durante la noche de este martes y que aún sigue en combate.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad comunal planteó que "hemos vivido horas de tensión, realmente de terror (...) no llegó el prevencionista de riesgos y eso es muy grave. Yo agradezco a la seremi de Salud que haya iniciado un sumario sanitario y hemos solicitado aplicar el máximo de las sanciones, para que sea un ejemplo para todas las industrias que están presentes en nuestro territorio y en Chile".

"Hemos hecho fiscalizaciones permanentes, teníamos oficios también enviados de esta y otras empresas a la seremi de Salud. No me cabe duda que se van a llevar a cabo todas las fiscalizaciones, pero nosotros tenemos limitaciones", añadió.

La alcaldesa solicitó "que se den las máximas sanciones para esta empresa, porque los recursos que se han invertido para proteger a la población son gigantescos, llegaron más de 35 compañías de Bomberos de toda la Región Metropolitana y se puso en riesgo la vida de los voluntarios también".

"Si desde el 2013 ha incumplido las normas no puede seguir funcionando en nuestro territorio y yo espero que este sumario que se está llevando adelante hoy día dé por finalizada a esta empresa (...) no me cabe duda que la seremi va a poner mano firme ante estas situaciones", destacó.