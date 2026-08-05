Gobierno declaró Emergencia Agrícola en La Araucanía tras temporales

El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, oficializó este miércoles el decreto de Emergencia Agrícola para las Provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

La medida busca enfrentar las consecuencias de las intensas lluvias que han dejado a más de 24 mil personas afectadas por inundaciones y problemas de conectividad en zonas rurales.

A estas problemáticas se suma el desborde de ríos, las dificultades para la alimentación para los animales y el aislamiento de familias en sectores rurales.

"Producto de los informes técnicos que uno va haciendo en todas las regiones del país, donde se evalúa las condiciones climáticas, lluvia, saturación de suelo, productores afectados, es que se toma la decisión de declarar zona de emergencia agrícola a La Araucanía", explicó el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian.

El subsecretario Francesco Venezian confirmó fondos para Cautín y Malleco tras graves inundaciones. (FOTO: ATON)

Según la autoridad, que está de visita en la zona, esta medida "también nos va a permitir con el gobierno regional levantar recursos adicionales".

Articulación público-privada

La autoridad destacó que ya se han iniciado los operativos de asistencia, como la entrega de granos y forraje provenientes de otras regiones y de gremios locales como la SOFO (Sociedad de Fomento Agrícola).

Según valoró Venezian, "esta articulación entre lo público y lo privado nos permite hacer una primera entrega de alimentos".

La declaración de emergencia era una demanda urgente de las autoridades locales, incluyendo al gobernador regional y los alcaldes de Malleco, quienes alertaron sobre la pérdida de sustento para miles de familias rurales.