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Tópicos: País | Región de La Araucanía

Gobierno declaró Emergencia Agrícola en La Araucanía tras temporales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La determinación fue confirmada por el subsecretario de Agricultura tras evaluar los graves daños por inundaciones.

El decreto permitirá el traspaso inmediato de fondos de emergencia para los sectores más afectados de la región.

Gobierno declaró Emergencia Agrícola en La Araucanía tras temporales
 ATON (archivo)

Francesco Venezian destacó que la medida responde a informes técnicos sobre la saturación de los suelos.

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El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, oficializó este miércoles el decreto de Emergencia Agrícola para las Provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía.

La medida busca enfrentar las consecuencias de las intensas lluvias que han dejado a más de 24 mil personas afectadas por inundaciones y problemas de conectividad en zonas rurales.

A estas problemáticas se suma el desborde de ríos, las dificultades para la alimentación para los animales y el aislamiento de familias en sectores rurales.

"Producto de los informes técnicos que uno va haciendo en todas las regiones del país, donde se evalúa las condiciones climáticas, lluvia, saturación de suelo, productores afectados, es que se toma la decisión de declarar zona de emergencia agrícola a La Araucanía", explicó el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian.

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El subsecretario Francesco Venezian confirmó fondos para Cautín y Malleco tras graves inundaciones. (FOTO: ATON)

Según la autoridad, que está de visita en la zona, esta medida "también nos va a permitir con el gobierno regional levantar recursos adicionales".

Articulación público-privada

La autoridad destacó que ya se han iniciado los operativos de asistencia, como la entrega de granos y forraje provenientes de otras regiones y de gremios locales como la SOFO (Sociedad de Fomento Agrícola).

Según valoró Venezian, "esta articulación entre lo público y lo privado nos permite hacer una primera entrega de alimentos".

La declaración de emergencia era una demanda urgente de las autoridades locales, incluyendo al gobernador regional y los alcaldes de Malleco, quienes alertaron sobre la pérdida de sustento para miles de familias rurales.

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