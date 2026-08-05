Biobío: Gobierno cambió de opinión y no retirará fondos para corredores del transporte público

El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, confirmó que el Gobierno cambió de opinión y no retirará los fondos destinados para el proceso ya en licitación de tres corredores del transporte público en la Provincia de Concepción, Región del Biobío.

Las obras, que tienen una inversión aproximada de 530 millones de dólares, planean mejorar la conectividad vial en las rutas entre Concepción y Talcahuano a través de la autopista; el camino de Concepción a Penco; y la Ruta 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel.

El recorte fue anunciado este martes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo que generó mucha tensión en autoridades regionales e incluso en diputados oficialistas representantes del Biobío, que lo abordaron en el Congreso para manifestarle su preocupación.

En ese contexto, el ministro Segpres e Interior, Claudio Alvarado, se reunió este miércoles con el gobernador Giacaman y el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, con la finalidad de comunicarles que los corredores se ejecutarán en el tiempo, la forma y los plazos que ya estaban considerados.

Giacaman aseguró que Alvarado expuso que "no son obras que se vayan a postergar. Se van a realizar y, en consecuencia, va a concurrir el ministro de Obras Públicas a explicar a la región de qué manera van a conseguir la ejecución de estas obras en los plazos que además estaban acordados".

"Eso es una buena noticia. Y lo que está en cuestionamiento es sobre el proceso de concesión, que es el ministro de Obras Públicas quien debe revisar eso, pero la buena noticia es que estas obras siguen comprometidas, que se van a ejecutar en los plazos comprometidos y que, por lo tanto, van a tener el impacto que todos esperábamos desde el punto de vista del empleo y también desde el punto de vista de la conectividad del Gran Concepción", afirmó el gobernador.

CPI advirtió sobre que medidas como estas podrían generar incertidumbre en el privado



Por otro lado, el anuncio del ministro Quiroz no solo generó tensión entre las autoridades y representantes de la región, sino que también abrió un flanco en la intención del Gobierno de recuperar la confianza y certeza jurídica para el mundo privado para concretar alianzas público-privadas.

Carlos Cruz, presidente del director del Consejo para Políticas de Infraestructura (CPI) y exministro de Obras Públicas de Ricardo Lagos, observó que la decisión genera incertidumbre: "Es preocupante para el sistema concesional porque aquí hay empresas que han estado trabajando para poder ser parte de esto y, técnicamente, el proyecto ya había sido aprobado".

"Hay problemas con el sector financiero, que ha estado estructurando financiamiento para poder llevar adelante esta iniciativa, y tiene un impacto importante en las regiones. Entonces, creo que tenemos un problema de sintonía entre lo que se dice, desde el punto de vista de lo que es la importancia de promover la inversión y lo que se está haciendo en la práctica; y eso yo creo que es una señal bien preocupante", aseveró.

Cruz planteó que la decisión "debiera revertirse, obviamente hay que buscar una alternativa que sea cómoda para el Gobierno. Yo creo que hay espacio para hacerlo".