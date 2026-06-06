New York Knicks estiró su ventaja en las Finales de la NBA con ajustado triunfo ante los Spurs

New York Knicks dio un paso gigante hacia el título al vencer por 105-104 a San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de Texas, silenciando el reducto de los dirigidos por Gregg Popovich y duplicando su ventaja en las Finales de la NBA.

El trámite del cotejo estuvo marcado por un cierre dramático protagonizado por Victor Wembanyama. Pese a que Spurs llegó a remontar una desventaja de 14 puntos en el último cuarto, el talento de Jalen Brunson terminó por inclinar la balanza.

El base de la visita anotó el tiro libre decisivo restando escasos segundos, mientras que la joven estrella francesa pasó de héroe a villano al cometer una pérdida clave y fallar el lanzamiento final que le habría dado el triunfo a los texanos.

Ahora, la serie se traslada al mítico Madison Square Garden, donde New York Knicks buscará sentenciar la llave y colgar un nuevo estandarte en su historia el próximo 8 de junio a partir de las 20:30 horas.