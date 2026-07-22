Bajo fórmula "no vi la entrevista", Gobierno esquiva acusaciones de Mara Sedini

Con una bajada unificada centrada en "no haber visto" la entrevista, el Gobierno de José Antonio Kast busca encapsular la polémica generada por las incendiarias declaraciones de la exvocera Mara Sedini en el talk show "Sin Filtros".

Ante la gravedad de los relatos de quien fuera ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) al inicio de la actual Administración —que incluyeron denuncias de un supuesto boicot interno y episodios de tratos despectivos en el Comité Político—, el Ejecutivo desplegó una cuidada estrategia comunicacional basada en el hermetismo, el desmarque y la prescindencia.

La línea de La Moneda

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó con ironía la frase con la que Sedini calificó a la Administración Kast como "el Gobierno de los fomes".

"No tuve mucho contacto con la ministra en ese tiempo y quizás yo soy de los fomes a los que ella se refería. Es mi estilo, pero la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre eso", señaló el secretario de Estado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, optó por mantener la distancia sin romper la cordialidad: "No he visto la entrevista de Mara Sedini. Tengo la mejor opinión de ella, fuimos excelentes colegas y amigos; pero como no la he visto, no puedo comentar".

En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, justificó la falta de reacciones apelando a la contingencia climática: "Estamos abocados fundamentalmente a la emergencia (por los temporales). Por lo tanto, no he visto la entrevista y no tengo comentarios sobre los comentarios de la exministra Sedini".

Rechazo por la ruptura de "códigos políticos"

Mientras en La Moneda imperó el silencio, en las bancadas parlamentarias de Chile Vamos las palabras de Sedini —quien además cuestionó duramente el gesto de contención que tuvo la primera dama, María Pía Adriasola, durante su cambio de gabinete— provocaron un abierto rechazo.

Desde la coalición oficialista acusaron a la exvocera de quebrantar los principios básicos de confidencialidad.

A las recriminaciones se sumaron las críticas de antiguos titulares de la Segegob. Marcelo Díaz (ex militante socialista), quien ejerció el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo que "lo que ha ocurrido no solo rompe los códigos de la política, sino que rompe un principio básico de confianza y lealtad hacia la figura del Presidente de la República".

El desafío de contener la fractura interna

Para el analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, el impacto a mediano plazo de estas revelaciones estará condicionado a la capacidad del Ejecutivo para administrar la tensión interna.

"Probablemente, más que hablarle a la oposición, (estas declaraciones) busquen intervenir en la conversación del oficialismo, que tiene tensiones no resueltas. Para el Gobierno, el impacto dependerá menos de lo que diga Sedini que de la capacidad de La Moneda para administrar el episodio", advirtió el experto.

Finalmente, Moreno concluyó que "en gobiernos que todavía están consolidando su autoridad por el poco tiempo que llevan de ejercicio, las disputas con excolaboradores tienen un costo adicional: alimentan dudas sobre la cohesión interna y la capacidad del Presidente para mantener alineado a su propio equipo".