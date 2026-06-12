Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Baloncesto | NBA

Remontada de los Knicks es el partido más viral de la historia de NBA

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La inédita remontada que culminaron los New York Knicks ante los San Antonio Spurs en el Madison Square Garden para colocarse 3-1 arriba, en el cuarto encuentro de las Finales, ya es el partido más viral en redes sociales de la historia de la NBA, según anunció la liga.

El partido, que supuso la mayor remontada de todos los tiempos en unas Finales de NBA después de que Nueva York se recuperara tras ir hasta 29 puntos abajo en la segunda mitad, generó más de 3.000 millones de visualizaciones en poco más de 24 horas.

El cuarto partido de las Finales NBA 2026 entre Knicks y Spurs consiguió mantenerse como tendencia número uno en todo el mundo durante ocho horas seguidas en X (antes Twitter), además de convertirse en el resumen de un partido NBA más visto de la historia de YouTube.

contenido de servicio
Las + leídas