Ministro Mas proyecta "meses de malas noticias" en empleo por el invierno

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó este martes que el mercado laboral chileno enfrentará un periodo complejo en las próximas entregas de cifras oficiales, dado el bajo impacto que la temporada invernal genera sobre la actividad productiva y la generación de puestos de trabajo.

Las declaraciones de la autoridad económica se dieron tras liderar un encuentro de trabajo con la mesa directiva de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en la antesala de la publicación del informe trimestral del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el cual viene precedido de una tasa de desocupación del 9,4% registrada entre marzo y mayo.

Al término de la reunión gremial, el secretario de Estado comentó que "estamos en pleno invierno, (que) son meses de menor actividad (laboral), así que probablemente este mes y el próximo sean de malas noticias".

"Estamos trabajando para que sea lo menos malo posible, pero siempre visualizando que ya la economía está volviendo a andar, lo cual es una gran noticia", puntualizó Mas.

Coordinación gubernamental y señal de reactivación

Junto con admitir la presión estacional sobre las cifras de desocupación, la autoridad destacó la implementación de las medidas "modo empleo", iniciativa orientada a dinamizar las contrataciones de forma articulada con el sector privado.

En la misma línea, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, coincidió con el diagnóstico planteado por el biministro, reconociendo la preocupación del empresariado por el alza estacional del desempleo en invierno y la necesidad de acelerar las inversiones para consolidar la reactivación económica del país.

Plan de infraestructura y transportes para generar 250 mil empleos

Frente a esto, con el objetivo de contrarrestar los índices de desocupación e impulsar el crecimiento regional, el Gobierno desplegó los detalles del plan de obras públicas e infraestructura para el presente periodo presupuestario, enfocado en la absorción de mano de obra a escala nacional.

La presentación del plan tuvo lugar este martes durante una visita técnica a las obras del parque inundable Santa Corina, ubicado en la comuna de Pudahuel, encabezada por autoridades del área económica y de infraestructura.

Respecto a este panorama, el biministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Luis De Grange, explicó que, durante esta administración, las carteas que lidera "están empujando un total cercano a los 250 mil puestos de trabajo distribuidos de distinta manera entre las distintas regiones".

Según detalló la autoridad, "solo en materia de la cartera de Obras Públicas, el presupuesto total para estos cuatro años -y que tiene un impacto directo en materia de empleo- son cerca de 15 mil millones de dólares. Esto se traduce en un total de 180 mil nuevos puestos de trabajo".

Desarrollo de Metro y red de ferrocarriles EFE

Además de estos 180 mil empleos directos que compromete la cartera de Obras Públicas, las autoridades confirmaron la suma de otros 56.500 puestos de trabajo en el área de Transportes y Telecomunicaciones.

Este cupo adicional estará apalancado principalmente por el avance de megaobras de movilidad urbana e interurbana, entre las que destacan la construcción de las futuras Líneas 7 y 9 del Metro de Santiago, la extensión operacional de la Línea 6, así como el plan de desarrollo de infraestructura ferroviaria ejecutado por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE).