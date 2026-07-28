Arrau por niña apuñalada en colegio: No es una tema de educación; es de seguridad

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, abordó este martes el incidente ocurrido en los baños de la Escuela Básica Islas de Chile, en la comuna de La Granja, donde una menor de 13 años apuñaló a otra niña de 7.

El hecho ocurrió cuando la víctima, que cursa segundo básico, pidió permiso para ir al baño mientras estaba en educación física.Entonces fue interceptada por su compañera de octavo básico, quien la apuñaló en nueve ocasiones con un arma cortopunzante.

La menor lesionada fue trasladada al Hospital Padre Hurtado, donde se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Cabe recordar que la agresora es inimputable ante la legislación chilena, que establece que los menores pueden enfrentar la justicia desde los 14 años.

Ante el caso, el ministro Arrau planteó que "se ha dicho muchas veces que esto es un tema de educación; no, es un tema de seguridad. Por supuesto que ocurre dentro de una comunidad educativa, de un colegio, y eso hace sea bastante más grave, pero hay una víctima y, por tanto, hay un delito".

"Claramente la persona que lo comete es inimputable, es una menor. Y acá, aparte de los planes que tenemos, que estamos reforzando -y ahí sí hay algunas novedades de planes de prevención muy temprana-, el llamado nuevamente es a saber qué está pasando desde el punto de vista de esa comunidad educativa, de esa familia. Cómo una niñita tan pequeña puede cometer estos actos", aseveró.

Desde el mundo político, el senador Juan Luis Castro (PS) se abrió a la posibilidad de ocupar pórticos detectores de metales en los colegios. Y su par republicano Cristián Vial indicó que el debate no se puede centrar solo en bajar la edad de responsabilidad penal adolescente.

El presidente del centro de padres del establecimiento, Eduardo Baeza, aseguró que es primera vez que estas situaciones ocurren en la escuela y negó el uso de armas en su interior: "Yo soy apoderado del colegio desde hace 15 años. Nunca nos habíamos visto afectados o involucrados en un problema tan grave como este. Hay varios videos anteriores en redes sociales que dicen que siempre pasan estas cosas, pero en realidad no es así".

El colegio aplicará los protocolos correspondientes ante esta situación, como el de Aula Segura, por lo que se suspendieron las clases durante esta jornada y se retomarán con base a un plan de apoyo psicológico para la comunidad, en especial para el segundo y octavo básico.