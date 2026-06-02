Stephen Curry firmó millonario contrato con empresa china

La estrella de la NBA Stephen Curry firmó un contrato de patrocinio con la marca china Li-Ning, luego de cerrar en noviembre su vínculo de 13 años con Under Armour.

El base de Golden State Warriors anunció el acuerdo en sus redes sociales con el mensaje "El futuro de 'Curry Brand' es con Li-Ning". Medios estadounidenses informaron que el contrato tendrá una duración de 10 años e incluirá productos de baloncesto, ropa deportiva, una línea completa de golf y la posibilidad de sumar a otros deportistas bajo su marca.

Li-Ning, fundada en 1990 por el gimnasta olímpico chino Li Ning, cuenta con más de 7.600 tiendas en Asia y ha fortalecido su presencia en Estados Unidos desde su sede en Portland. La marca ya tiene entre sus rostros a Jimmy Butler, Dwyane Wade y D’Angelo Russell.