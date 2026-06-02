Procultura: Justicia sobreseyó a Orrego y condenó a fiscal a pagar costas por "grave negligencia"

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este martes sobreseer al gobernador metropolitano, Claudio Orrego, en la investigación por el bullado caso Procultura y condenó al fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, a pagar las costas de la causa penal.

El caso, liderado por la Fiscalía Regional de Antofagasta, apuntaba a un eventual delito de fraude al fisco por la transferencia de 1.600 millones de pesos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura en 2022, en el contexto del plan "Quédate", un programa de prevención del suicidio.

Según el Ministerio Público, el contrato suscrito entre el GORE y ProCultura no se encontraba debidamente justificado y estaría sustentado en la cercanía entre Alberto Larraín, fundador de la fundación, y el gobernador metropolitano Claudio Orrego.

"Decisión que pocas veces se ha visto"

Ciro Colombara, abogado defensor de Orrego, señaló que "estamos muy satisfechos por la decisión del tribunal que acogió todas nuestras peticiones".

"En una decisión que pocas veces se ha visto, fue condenado en costas de manera personal el fiscal regional Juan Castro por grave negligencia en el desempeño de sus funciones y notorio desconocimiento del derecho en la conducción de la investigación", subrayó el jurista.

El representante de la autoridad regional explicó que el Ministerio Público "fue condenado en costas institucionalmente por todas sus actuaciones gravemente erróneas durante la investigación respecto del señor Claudio Orrego, que fue sobreseído definitivamente por no ser hechos los hechos constitutivos de delito y por haber acreditado su inocencia de manera clara y absoluta".

Colombara adelantó que ahora "nos preocuparemos de que tanto el Ministerio Público como el fiscal regional Juan Castro paguen las costas a las que han sido condenados".