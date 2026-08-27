Chile sucumbió ante el poderío de Estados Unidos en las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto

La selección chilena de baloncesto no pudo ante la jerarquía de Estados Unidos y cayó este jueves por 71-89 en el inicio de la segunda ronda de las Clasificatorias de las Américas para la Copa del Mundo de Qatar 2027.

Ante un marco de público que repletó el Centro de los Deportes Colectivos en el Parque Estadio Nacional, el quinteto dirigido por Juan Manuel Córdoba cerró el primer cuarto con un adverso 8-23 que fue decisivo para el cierre.

En el segundo parcial, La Roja Cestera logró ajustar las marcas y se fue al descanso con una desventaja de 44-28.

Tras un desperfecto técnico en las pantallas del recinto que detuvo la reanudación por 15 minutos, el combinado criollo mantuvo la distancia con un 51-68. Finalmente, la visita se impuso sobre el final y terminó por cerrar el duelo por un definitivo 71-89.

Pese a la derrota, Chile sumó un punto y llegó a las 9 unidades en la tabla clasificatoria del Grupo E, considerando los 8 puntos que arrastró tras su gran campaña en la primera fase.

El sistema de competencia otorga pasajes al Mundial a los tres mejores de cada zona y al mejor cuarto puesto entre ambos grupos.

La Roja Cestera tendrá poco tiempo para lamentos, ya que este lunes 31 de agosto deberá enfrentar como visitante a República Dominicana en Santo Domingo.