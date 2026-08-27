Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago9.8°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Universidad Católica

Con pasillo de honor y sus títulos: Buljubasich recibió emotivo homenaje de despedida en la UC

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exarquero fue reconocido por el equipo tras el fin de su ciclo como gerente deportivo.

Con pasillo de honor y sus títulos: Buljubasich recibió emotivo homenaje de despedida en la UC
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

José María "Tati" Buljubasich, exgerente deportivo de Cruzados, recibió un emotivo homenaje de despedida este jueves en el Claro Arena, con un pasillo de honor y el agradecimiento del club por todos sus logros en Universidad Católica.

Buljubasich, quien terminó el martes su ciclo en Cruzados, estuvo acompañado por su familia, y fue homenajeado por el plantel de la UC, el cuerpo técnico, la dirigencia del club y los trabajadores de la institución.

Además, en tres mesas estaban los 12 títulos que ganó la UC bajo la gestión de Buljubasich como gerente deportivo, y una camiseta enmarcada con su apellido y el número de los trofeos que ganó.

En el homenaje estuvieron presentes Matías Claro, actual timonel de Cruzados, y tres expresidentes del club que trabajaron con "Tati" Buljubasich: Jaime Estévez, Luis Larraín y Juan Tagle.

Buljubasich llegó a Universidad Católica en 2005 como arquero y ese mismo año ganó su único título como jugador, en el Torneo de Clausura. Posterior a ello, estuvo en La Franja hasta 2008.

Su regreso a Cruzados ocurrió en 2010, como gerente deportivo, liderando una gestión en donde ganó 12 títulos: Siete ligas, cuatro Supercopas y una Copa Chile.

Los títulos de Buljubasich en la UC:

Como jugador

  • Torneo Clausura 2005

Como gerente deportivo

  • Campeonato Nacional 2010
  • Copa Chile 2011
  • Torneo de Clausura 2016
  • Supercopa de Chile 2016
  • Torneo ed Apertura 2016
  • Campeonato Nacional 2018
  • Supercopa de Chile 2019
  • Campeonato Nacional 2019
  • Campeonato Nacional 2020
  • Supercopa de Chile 2020
  • Supercopa de Chile 2021
  • Campeonato Nacional 2021

 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada