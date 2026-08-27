Con pasillo de honor y sus títulos: Buljubasich recibió emotivo homenaje de despedida en la UC

José María "Tati" Buljubasich, exgerente deportivo de Cruzados, recibió un emotivo homenaje de despedida este jueves en el Claro Arena, con un pasillo de honor y el agradecimiento del club por todos sus logros en Universidad Católica.

Buljubasich, quien terminó el martes su ciclo en Cruzados, estuvo acompañado por su familia, y fue homenajeado por el plantel de la UC, el cuerpo técnico, la dirigencia del club y los trabajadores de la institución.

Además, en tres mesas estaban los 12 títulos que ganó la UC bajo la gestión de Buljubasich como gerente deportivo, y una camiseta enmarcada con su apellido y el número de los trofeos que ganó.

En el homenaje estuvieron presentes Matías Claro, actual timonel de Cruzados, y tres expresidentes del club que trabajaron con "Tati" Buljubasich: Jaime Estévez, Luis Larraín y Juan Tagle.

Buljubasich llegó a Universidad Católica en 2005 como arquero y ese mismo año ganó su único título como jugador, en el Torneo de Clausura. Posterior a ello, estuvo en La Franja hasta 2008.

Su regreso a Cruzados ocurrió en 2010, como gerente deportivo, liderando una gestión en donde ganó 12 títulos: Siete ligas, cuatro Supercopas y una Copa Chile.

Los títulos de Buljubasich en la UC:

Como jugador

Torneo Clausura 2005

Como gerente deportivo