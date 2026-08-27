Arrau llama a tramitar Naín-Retamal 2.0 y RUF tras asesinato de carabinero en Renca

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, reafirmó la importancia de avanzar en la agenda de seguridad del Gobierno -como la tramitación de iniciativas como Naín-Retamal 2.0 y las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF)- luego del asesinato de un carabinero de franco en Renca esta jornada.

El funcionario policial fue víctima de un presunto robo de vehículo cerca de las 19:30 horas en la calle 21 de Mayo por al menos tres sujetos, y uno de ellos percutó una serie de disparos.

Ante esto, Arrau lamentó el hecho y expresó sus condolencias a la familia, y precisó que la investigación correspondiente "se está iniciando. El sitio del suceso está recién siendo periciado".

"Tenemos bastante información (de lo ocurrido), pero uno como ministro de Seguridad no puede darla a conocer. Se sabe que es un carabinero fallecido con un impacto balístico cuando estaba en calidad de franco. Su vehículo está ahí y está siendo investigado; se están levantando las cámaras que hay en los alrededores y hay una orden de investigar", se limitó a comunicar.

A renglón seguido, el secretario de Estado reafirmó que "la misión de este Gobierno es recuperar el rol de la autoridad y el respeto a nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad. Eso se hace con (proyectos de) leyes como la legítima defensa de franco a nuestros carabineros, para que tengan esa ley Naín 2.0 que estamos tramitando, pero también las Reglas de Uso de la Fuerza", sostuvo.

"También (consideramos) el reforzamiento del equipamiento de nuestros carabineros en recambio de armamento y otras cosas, (como el) aumento de presupuesto que ustedes van a ver para el próximo año de nuestras policías. Es así como se le da apoyo a Carabineros de Chile, a la PDI y Gendarmería", aseguró Arrau.