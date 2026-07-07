Chile venció a Venezuela y avanzó a la segunda ronda de las Clasificatorias al Mundial de Baloncesto

Chile venció por 66-78 a Venezuela este lunes en Cali, Colombia, y aseguró su clasificación a la segunda ronda de las Clasificatorias para el Mundial Masculino de Baloncesto.

La Roja Cestera está actualmente en el segundo lugar del Grupo C, con ocho puntos, aunque puede ser superado por Colombia, que tiene siete unidades y un duelo pendiente ante Venezuela.

Sin embargo, los tres mejores de cada zona clasifican y Chile, en caso de un triunfo colombiano, igual avanzará en el tercer puesto del Grupo C.

Este partido ante Venezuela se tuvo que jugar en Colombia, debido al terremoto que afectó al país llanero. La figura fue Felipe Haase, con 14 puntos y nueve rebotes.

En la segunda ronda compiten 12 equipos en dos grupos de seis selecciones. Chile, junto a Brasil y Colombia, se unen a los clasificados del Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana y México.

De acuerdo a las reglas, cada selección jugará partidos de ida y vuelta contra los tres elencos que llegan del otro grupo. Es decir, Chile enfrentará a Estados Unidos, República Dominicana y México en las fechas FIBA de agosto, noviembre y febrero de 2027.

Los equipos arrastran los puntos de la primera fase en estos nuevos grupos.

De las 12 selecciones, sólo siete clasificarán al Mundial: Los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto puesto.