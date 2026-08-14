Murió exboxeador Prichard Colón tras una década con graves secuelas cerebrales por pelea

El exboxeador Prichard Colón falleció a los 33 años después de pasar una década con graves secuelas neurológicas producto de las lesiones sufridas durante una pelea disputada en 2015. El excampeón amateur y entonces prometedor pugilista permaneció con importantes daños cerebrales desde aquel combate.

La carrera de Colón cambió drásticamente el 17 de octubre de 2015, cuando enfrentó a Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Durante el combate recibió diversos golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza, conocidos como "golpes de conejo", y posteriormente sufrió un hematoma subdural que le provocó lesiones cerebrales irreversibles.

Colón llegó al combate con un registro invicto de 16 victorias y acumulaba 12 triunfos por nocaut. Tras la pelea fue hospitalizado y permaneció en coma, iniciando posteriormente un extenso proceso de cuidados y rehabilitación que se prolongó durante los siguientes diez años.

Su caso generó una profunda conmoción en el mundo del boxeo debido a las circunstancias en que sufrió las lesiones y a las consecuencias que tuvo aquel combate para su vida y carrera deportiva.

Entre quienes reaccionaron a su fallecimiento estuvo Bad Bunny, quien publicó una carta en memoria del exboxeador y recordó que seguía su carrera desde 2014. "Aunque el destino le arrebató la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nosotros lo despedimos y lo recordaremos como un campeón", escribió el artista, quien agregó: "Nunca lo dejé de apoyar, nunca perdí la fe en él".