Arrau: Chomali está opinando de una cosa de la cual no estaba al tanto

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, cuestionó los reparos planteados por la ministra de Salud, May Chomali, al borrador de reforma constitucional que propone restringir prestaciones financiadas por el Estado a condenados por crimen organizado o terrorismo.

En entrevista con Radio Infinita, Arrau sostuvo que la secretaria de Estado no conoce el proyecto constitucional ni el borrador que ha generado la discusión. "Yo creo que está opinando de una cosa de la cual no estaba al tanto", afirmó.

Sus declaraciones se producen luego de que Chomali calificó la iniciativa como "una propuesta incompatible" con normas vigentes.

Este viernes, sin embargo, la ministra evitó profundizar en el tema durante una actividad junto al Presidente José Antonio Kast, centrada en un convenio entre Fonasa y Caja Los Andes para abordar las listas de espera.

"No me voy a hacer cargo de borradores, ya lo dije ayer. Yo creo que nuestro foco es solucionarle los problemas de salud a las personas que están esperando y la buena noticia que hemos dado hoy día no queremos que pase desapercibida", sostuvo.

"No quisiera, y se los digo muy respetuosamente, cambiar el foco de lo que estamos mostrando hoy día", agregó.