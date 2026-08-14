Eyzaguirre consideró "apropiado, desde la lógica económica", el epílogo de la megarreforma

El exministro Nicolás Eyzaguirre dijo este viernes en El Primer Café que el epílogo de la megarreforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast, disputado una vez finalizada la fase de su tramitació regular en el Congreso, fue "correcto" y "apropiado desde la lógica económica".

Aunque el militante PPD mantiene su visión mayormente crítica sobre la iniciativa, valoró que el Tribunal Constitucional haya acotado la aplicación de la invariabilidad tributaria, haya dejado sin efecto la indemnización a inversionistas por resoluciones de calificación ambiental revocadas, y que el Gobierno repusiera, vía veto presidencial al Congreso, la norma sobre anatocismo.

"Desde la lógica económica, a mí me parece que lo que resultó es lo apropiado", señaló el extitular de Hacienda en el programa de debate político de Cooperativa.

Cierta invariablidad se hace en todo el mundo

A juicio del economista, "el Estado tiene pleno derecho de celebrar, caso a caso, proyecto a proyecto, un contrato con un inversionista extranjero o local" garantizándole invariabilidad tributaria a cambio de una tasa extra.

"Eso ha existido en la historia de Chile y de otros países. Me parecía un poquito dudoso el argumento de que con esto se 'congelaban las atribuciones de los parlamentos futuros'... Sí (lo era eventualmente) en la medida en que era (una invariabilidad) sin bordes", pero dicho problema se subsanó en el TC.

Sin calificarlo como "un triunfo del Gobierno" de Kast, Eyzaguirre enfatizó que "lo que ocurrió fue correcto", pues "el Ejecutivo tiene el derecho de firmar con inversionistas un cierto contrato de invariabilidad".

"A mí no me cabe duda que eso, por lo menos dentro del concierto de la teoría económica: se hace en todos los países del mundo. Lo que no correspondía era que se extendiera sin límite, (..) porque muchos inversionistas primero ponen unos palitos y después resulta que tienen una industria al lado y quieren extender la invariabilidad tributaria al otro. Es ahí donde están los detalles", explicó.

"El camino al infierno, pavimentado de buenas intenciones"

El también extitular Segpres advirtió que, en este tipo de temas, "el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones", como grafica "esta cosa de devolverles la plata (a los inversionistas) porque se cambiaba la RCA".

"Podía ser de buena intención, pero el Estado de Derecho tiene procesos, y si se presentan nuevos antecedentes y un proyecto hay que paralizarlo porque está violando algún derecho de un tercero, hay que hacerlo no más", opinó.

"Lo mismo ocurría con el anatocismo: está súper bien inspirado, para que la gente no pague intereses sobre intereses, pero resulta que si tú lo prohíbes, lo que al final ocurre es que el prestamista te va a subir la tasa de interés. Entonces no es la forma de hacerlo", tal como "la forma de dar certeza (para atraer inversores) no era compensar porque cambiaste el RCA. Era una mala idea no más, pues", sostuvo.

Dicho todo esto, Eyzaguirre opinó que la megarreforma sólo "va a mover la aguja marginalmente" en cuanto al crecimiento futuro de Chile.

"¿Creo yo que esto va a mover la aguja de la inversión y que el 2027 y 2028 nos va a sonreír la vida? No, no creo. Porque no creo que por ahí pasen los problemas de crecimiento en Chile", dijo.

Para Eyzaguirre, de lo que no hay dudas, es que la megarreforma, en su conjunto, "no va a traer ni mucho más crecimiento y sí más déficit fiscal. Las dos cosas".