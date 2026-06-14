El ciclista chileno Martín Vidaurre cerró con complicaciones su participación en la Copa del Mundo de Leogang, en Austria. Pese a batallar, terminó en el 22° lugar de la clasificación general.

El deportista nacional y actual subcampeón del Circuito Mundial sufrió una caída que marcó su carrera, ya que quedó relegado y tuvo que luchar para acercarse al top 20 de la competencia.

Vidaurre finalizó la quinta fecha del calendario con un tiempo de 1:25:27, a 4:18 del líder Adrien Boichis, francés secundado por su compatriota Luca Martin (+0:18) y el estadounidense Bjorn Riley (+0:45)

Por otro lado, Catalina Vidaurre finalizó en el 36° lugar de la clasificación del cross-country femenino, donde la sorpresa fue la chilena Florencia Monsalvez, quien consiguió un destacado duodécimo lugar en la categoría Sub-23.