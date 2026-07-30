Mineduc suspendió clases para este viernes en comunas de cuatro regiones debido por sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases para este viernes en la totalidad de las regiones de Ñuble y Biobío, además de algunas comunas en las regiones de Atama y Aysén.

Tras una evaluación de los riesgos asociados a las fuertes precipitaciones y, sobre todo, a las intensas ráfagas de viento, las autoridades determinaron que no existen condiciones seguras para el traslado de estudiantes y docentes durante la jornada de este viernes.

La información oficial emanada desde el Ministerio de Educación confirma que la suspensión se mantiene para el 31 de julio en la totalidad de las regiones de Ñuble y Biobío, además de comunas de Huasco, Freirina y Alto del Carmen, perteneciente a la provincia del Huasco, en la Región de Atacama.

A estas suspensiones se suma la comuna de Coyhaique, en la Región de Aysén.

Esta medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

Un temporal marcado por el viento y la isoterma alta

Aunque el frente de mal tiempo se retrasó algunas horas respecto al pronóstico original, pasadas las 15.00 horas de esta jornada comenzó a sentirse con mayor magnitud en el Biobío.

Un punto de especial preocupación para los expertos es la característica térmica del evento, ya que se registra una isoterma alta en sectores cordilleranos.

La fuerza de los vientos también es un factor crítico; se esperan rachas superiores a los 100 km/h, especialmente en la provincia de Arauco y los sectores costeros del Biobío.

Advertencia a la población

Debido a la persistencia de las lluvias durante el último mes y medio, el terreno se encuentra saturado, lo que eleva el riesgo de desprendimientos o anegamientos urbanos.

Las autoridades instan a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y a respetar la suspensión de actividades en los establecimientos educacionales para evitar desplazamientos innecesarios en los momentos más críticos del temporal.