El Valle de Colchagua acogerá en 2027 una prueba ciclista ligada a la Vuelta a España

Santa Cruz y Lolol recibirán el domingo 5 de septiembre de 2027 el Desafío Chile by La Vuelta España, una prueba ciclista que se realizará por primera vez en el país.

La competencia tendrá tres distancias: 30, 60 y 90 kilómetros. En los recorridos de 30 y 60 kilómetros podrán participar bicicletas de ruta, mountain bike y bicicletas eléctricas.

Las preinscripciones cerrarán el 27 de septiembre a las 00:00 horas. La inscripción general estará abierta desde el 5 de octubre a las 12:00 horas hasta el 9 de octubre a las 23:59 horas, en el sitio oficial de la prueba.

El evento contempla premios en dinero para la categoría elite e inscripción gratuita para deportistas federados. La jornada anterior se realizará un criterium gratuito y abierto al público.

La carrera forma parte de Desafío La Vuelta, la serie de pruebas ciclistas vinculada a la Vuelta a España.