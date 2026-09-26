El papa León XIV pidió este sábado en su oración ante Nuestra Señora de Lourdes, en la gruta de las apariciones del santuario francés, que conceda una "Francia libre de toda violencia y todo odio" y gobernantes "sabios y generosos" que "respeten los derechos humanos" y la "paz en el mundo".

Tras su misa multitudinaria en París, con cerca 800.000 fieles, el pontífice se trasladó al santuario de Lourdes para un último acto de la jornada y participó en una oración en la gruta, donde la tradición cristiana indica las apariciones de la Virgen a la pequeña pastora Bernadette.

El papa se dirigió a la Virgen de Lourdes, patrona de Francia, para que el país consiga "el don de la concordia fraterna".

Como los millones de fieles que acuden al santuario mariano cada año, muchos buscando un milagro, el papa también tocó la roca de la gruta y bebió de la fuente considerada milagrosa un vaso de agua que le ofreció el rector, padre Michel Daubanes.

En su oración ante la Virgen, ante decenas de fieles en absoluto silencio, el papa también pidió "renovar la fe y el fervor de las familias cristianas" y que llegue el "auxilio en las dificultades que atraviesan."

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