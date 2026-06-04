Región Metropolitana acogerá interesante carrera de mini motos y bicicletas

La Región Metropolitana recibirá este sábado 6 de junio el debut en Chile de Red Bull Small Bikes, una llamativa competencia de mini motos y bicicletas que se realizará entre las 10:00 y las 18:30 horas en Alto Guayacán, ubicado en Pie Andino 6890.

Los participantes enfrentarán un circuito lleno de obstáculos, en una prueba que mezcla equilibrio, velocidad y destreza sobre dos ruedas en formato reducido. La competencia tendrá categoría motorizada, con motos Pro de 110cc y categoría Open para scooters y motos de hasta 125cc, además de las Tubi Bikes, que reunirán bicicletas aro 16 en rondas de eliminación directa.

En las motos se correrán series de cinco participantes a 10 vueltas, con el ganador de cada manga avanzando hasta definir a los cuatro finalistas. En bicicletas, las llaves serán de cuatro competidores por ronda y solo el primero en cruzar la meta seguirá en carrera, en una jornada que promete adrenalina, entretención y acceso gratuito para el público.