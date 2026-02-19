El bloque de Leonidas Vial en Blanco y Negro revisó y analizó este jueves la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que hizo Aníbal Mosa para aumentar su control en la concesionaria que administra al club Colo Colo y hubo una resolución, pero los involucrados señalaron que se informará la decisión final en un comunicado, con un plazo legal de tres días para que sea emitido. El informe es de Maximiliano Videla en Cooperativa Deportes PM.

