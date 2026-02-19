El general de Carabineros Víctor Vielma relató que 12 vehículos se vieron afectados directamente por el accidente ocurrido en la mañana de este jueves en Renca, tras la explosión generada por un camión de gas, y que dejó al menos cinco víctimas fatales.

El funcionario policial detalló que otros 87 automóviles y un tren sufrieron diversos daños, lo que lleva a un centenar la cantidad de vehículos afectados por la emergencia.

LEER ARTICULO COMPLETO