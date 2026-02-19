Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.8°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Carabineros cifró en un centenar los vehículos afectados por explosión en Renca

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El general de Carabineros Víctor Vielma relató que 12 vehículos se vieron afectados directamente por el accidente ocurrido en la mañana de este jueves en Renca, tras la explosión generada por un camión de gas, y que dejó al menos cinco víctimas fatales.

El funcionario policial detalló que otros 87 automóviles y un tren sufrieron diversos daños, lo que lleva a un centenar la cantidad de vehículos afectados por la emergencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados