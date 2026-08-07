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El editorial de Sebastián Esnaola: Lo que se exige es transparencia

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El comentarista de Cooperativa Deportes Sebastián Esnaola repasó el conflicto de interés que involucró al liquidador de Sartor Eduardo Godoy con Patricio Kiblisky, empresario mencionado en la investigación al organismo, durante la etapa de este último como accionista de Ñublense.

Además, analizó el nulo movimiento de Universidad Católica en el mercado de fichajes, que no incorporó refuerzos pese a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores.

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