A pocos días del Día del Niño y la Niña, el comercio se prepara para una de sus fechas de mayor movimiento, con ventas que suelen aumentar cerca de 15,7% durante el viernes y sábado previos a la celebración, cuando las familias aprovechan las últimas jornadas para buscar regalos y panoramas.

El informe revisa los nuevos hábitos de consumo, marcados por compras más planificadas y una mayor presencia del comercio online, el llamado de la autoridad a comprar juguetes seguros y la campaña "Mi Primera Cédula" del Registro Civil, que busca acercar a los más pequeños a la obtención de su documento de identidad. Además, niños, niñas y adolescentes podrán participar en un concurso para diseñar una nueva tarjeta Bip! de Metro de Santiago, iniciativa que busca fomentar la creatividad y el vínculo con el transporte público.

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