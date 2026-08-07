A horas de que el ultraderechista Abelardo de la Espriella asuma como presidente de Colombia, Alejo Vargas, politólogo de la Universidad Nacional de ese país, resumió en Cooperativa los principales cambios que el mandatario electo aplicará en materia de política exterior.

El analista aseveró que De la Espriella "está muy identificado con el presidente Trump", recordando que incluso "anunció que Colombia será parte del Escudo de las Américas", iniciativa creada por el gobierno estadounidense para enfrentar a los carteles de droga.

Para el académico, otro gran cambio será que "hoy mismo se reanudan las relaciones diplomáticas con Israel", que se rompieron durante el gobierno de Gustavo Petro, causando "una situación muy compleja para Colombia, por lo que históricamente ha significado ese país en temas de seguridad".

El presidente electo también planea "disminuir el número de embajadas y consulados en muchos países, y romper relaciones con otros, fundamentalmente con Cuba y Nicaragua", añadió Vargas.

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