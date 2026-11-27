El editorial de Toño Prieto: Es urgente abordar los temas donde el profesionalismo sigue ausente
Publicado: | Fuente: Cooperativa FM
Toño Prieto, comentarista de Cooperativa Deportes, abordó diversas problemáticas del fútbol nacional con especial énfasis en la seguridad en los estadios, siendo una urgente tarea para las autoridades gubernamentales y la nueva mesa de la ANFP "abordar los temas donde el profesionalismo sigue ausente, el fútbol se sigue hundiendo y la credibilidad es cada vez menor".