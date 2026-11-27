Toño Prieto, comentarista de Cooperativa Deportes, abordó diversas problemáticas del fútbol nacional con especial énfasis en la seguridad en los estadios, siendo una urgente tarea para las autoridades gubernamentales y la nueva mesa de la ANFP "abordar los temas donde el profesionalismo sigue ausente, el fútbol se sigue hundiendo y la credibilidad es cada vez menor".

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