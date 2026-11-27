En Una Nueva Mañana, la escritora Emma Sepúlveda repasó detalles de su libro "La espiadora del hotel Valdivia", obra de ficción erótica e histórica inspirada en archivos de prensa y testimonios reales sobre el emblemático y ya desaparecido motel santiaguino.

Fundado por una viuda que buscaba sacar adelante a su familia, el local operó durante décadas como un refugio donde la intimidad, el deseo y la liberación femenina se entrecruzaron con los vaivenes sociales y políticos del país entre la década de los sesenta y el retorno a la democracia.

A través de una protagonista observadora, Sepúlveda examinó la evolución de la sexualidad en una sociedad marcada históricamente por el conservadurismo religioso, la falta de acceso a anticonceptivos y la ausencia de divorcio, condiciones que restringieron especialmente a las mujeres, y cuyo último medio siglo también está indiscutiblemente ligada a la dictadura.

"Los que dicen que atienden a cierta moral son unos hipócritas porque muchos de esos fueron al hotel Valdivia (...) nos dejamos llevar por nuestros instintos, por las pasiones y muchas veces dejamos lo que consideramos moralmente correcto a un lado para disfrutar el cuerpo", consideró.

En la investigación periodística detrás del libro -que incluyó entrevistas bajo estricto anonimato con clientes, extrabajadores y herederos del recinto-, la autora accedió a insólitas historias, como el caso de una reconocida política que acudía clandestinamente al hotel junto a un político de una colectividad contraria.

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