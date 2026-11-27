La abogada Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), abordó el femicidio ocurrido en Villa Alemana, donde la víctima denunció previamente a su agresor y existía una orden de alejamiento.

La especialista advirtió sobre las dificultades para fiscalizar estas medidas y la falta de mecanismos de alerta y coordinación entre las instituciones encargadas de proteger a las mujeres. Asimismo, cuestionó la falta de énfasis en la prevención de la violencia de género, advirtiendo que gran parte de los recursos se concentra en la atención de las víctimas.

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