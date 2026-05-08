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El editorial de Toño Prieto: Hay futbolistas que creen estar por sobre lo colectivo

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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El comentarista de Cooperativa Deportes Toño Prieto analizó el conflicto entre el uruguayo Federico Valverde y el francés Aurélien Tchouaméni en Real Madrid, destacando cómo el ego de las grandes figuras del fútbol de élite genera crisis de imagen. Así mismo advirtió que esta realidad no es ajena al fútbol chileno, donde también se han visto problemas a nivel de selección y en clubes grandes.

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