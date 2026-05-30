El alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga (PS), abordó los recortes que Hacienda instruyó hacer al área de la salud e hizo un llamado al titular de la cartera, Jorge Quiroz, a dar un paso atrás, pues -afirmó- "está a tiempo de no avanzar con este tipo de modificaciones que van a afectar directamente a la gente más sencilla y humilde en todos los territorios de Chile".

"(Recortar) el 1% del Hospital El Pino en la zona sur de Santiago significa 1.000 millones de dólares. ¿Usted le quitaría eso a un hospital que lo único que tiene es carencia, hacinamiento, falta de diferentes tipos de situaciones en diferentes niveles? Esta carencia viene hace muchos años y de décadas. Los hospitales, tanto el Barros Luco como el Pino, se verían muy afectados (con el ajuste)", dijo.

"Aquí yo quiero hacer un llamado al ministro Quiroz, que está a tiempo de no tener que estar promulgando algunas leyes que van a desfavorecer profundamente y a empobrecer a los municipios. Los van a asfixiar, porque el tema de (eliminar) las contribuciones nos afecta. Hoy, nadie nos garantiza el día de mañana que esa plata va a llegar. Nos dicen que sí, pero eso no va a pasar", sostuvo.

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