En el editorial de este miércoles en Cooperativa Deportes, Toño Prieto adelantó el futuro de la banca de La Roja ante la inminente elección de la ANFP. Junto con advertir sobre el "autoengaño colectivo" de creer que un técnico resolverá por sí solo las limitaciones del plantel, respaldó el proceso de Nicolás Córdova y aseguró que apostar por su continuidad "tendría lógica".

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