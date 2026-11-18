El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies (Partido Radical), afirmó que, en las semanas previas al primer viaje del buque de carga Danstar, que pretende llevar distintas especies a las Islas Malvinas, ha instado al Gobierno de Chile a coordinarse con las autoridades de Argentina para evitar posibles interceptaciones en el Estrecho de Magallanes.

"Lo que hemos hablado con el Presidente (José Antonio Kast) y con el canciller (Francisco Pérez Mackenna) es que debe haber un acuerdo entre gobiernos y cancillerías no de observar, sino que actuar para que esto funcione absolutamente como debe ser en un Estado de Derecho", puntualizó en El Diario de Cooperativa.

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