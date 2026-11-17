El diabetólogo Gonzalo Godoy, presidente de la Sociedad Chilena de Diabetología, explicó en Una Nueva Mañana cuáles son los síntomas que pueden alertar sobre la presencia de diabetes.

"El exceso de azúcar en la sangre genera lo que llamamos las cuatro P: hay una polidipsia, que significa que el paciente tiene mucha sed durante todo el día; hay poliuria, el paciente está yendo al baño muy seguido a hacer pipí a cada rato; hay pérdida de peso; y también generalmente se suma a esto visión borrosa", señaló el experto.

Sobre la pérdida de peso, Godoy explicó que "los pacientes pierden peso, porque van a perder mucha glucosa por la orina, y eso también es pérdida de caloría".

"También, de alguna manera, se produce un hipercatabolismo, o sea, se empiezan a destruir los tejidos", advirtió.

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