DT de Montreal y el mal momento del club: "Los jugadores deben demostrar calidad"

Philippe Eullaffroy, director técnico de CF Montreal, apuntó públicamente contra sus pupilos en medio del momento que tiene al elenco canadiense último de la tabla en la Conferencia Este de la MLS y penúltimo en la tabla general.

En ese sentido, el estratega del equipo que tiene a los chilenos Thomas Gillier y Alexis Sánchez enfatizó: "Existe suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en la liga. Sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, sólo depende de ellos".

Seguido a ello, precisó: "Por el momento, estamos últimos, no hay otra lectura. No tenemos más remedio que hacer una autocrítica. En este momento no podemos decir que somos mejores que los demás".

Con una dolorosa caída por 2-0 frente a Philadelphia Union en la última jornada, el cuadro de los nacionales apenas registra cinco victorias en 23 compromisos en la antesala de recibir a Charlotte FC este miércoles 9 de septiembre, a las 20:30 horas (23:30 GMT).