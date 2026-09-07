Codina: Hay un deterioro enorme frente a la delincuencia y se deben redoblar los esfuerzos

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, advirtió este lunes en Cooperativa sobre un "deterioro enorme frente a la delincuencia" en el país, por lo que destacó la importancia de "redoblar los esfuerzos" y avanzar en medidas que protejan a la ciudadanía y autoridades.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, la autoridad abordó la vulnerabilidad de las autoridades locales tras revelarse que 22 alcaldes cuentan con medidas de protección, destacando el plan de intervención territorial e institucional que impulsa el Gobierno.

"En el caso mío en particular, habiendo sido alcalde 12 años y también habiendo tenido desafíos enormes y complejidades muy dolorosas (...) la situación muestra un deterioro enorme frente a la delincuencia y no hace más que convencernos de que hay que redoblar los esfuerzos", advirtió Codina.

En diálogo con Cooperativa, Codina abordó la vulnerabilidad de los jefes comunales tras revelarse que 22 de ellos cuentan con medidas de protección. (FOTO: ATON)

Amenazas del crimen organizado para frenar al Estado

La autoridad regional vinculó este deterioro con la estrategia de intimidación que bandas delictuales ejercen contra alcaldes y alcaldesas, como ocurrió recientemente con el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White.

"Muchos alcaldes, incluso yo cuando era alcalde de Puente Alto, tuve muchos años escoltas. Esto es algo que lamentablemente se ha normalizado en nuestro país. Hoy estamos conociendo las cifras producto de la situación que se produjo con el alcalde de San Bernardo, y es algo que tiene que preocuparnos, pero sobre todo permitirnos establecer un trabajo mancomunado que sea al alero de la unión de trabajo entre todas las instituciones", destacó en Cooperativa.

Asimismo, Codina dio cuenta que las miradas de preocupación de autoridades y la ciudadanía son "un reflejo claro de que la amenaza que tiene el crimen organizado, la delincuencia organizada en distintas zonas del país".

"Evidentemente genera que esa amenaza que ven por parte de los alcaldes y también el trabajo que hay en conjunto con el Ministerio de Seguridad y las policías, se transforma en una verdadera amenaza para la penetración territorial que ellos tienen", remarcó.