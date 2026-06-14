Analista chileno Ricardo García debutó en el Mundial 2026

Ecuador debutó ante Costa de Marfil por el Grupo E del Mundial de Norteamérica con un chileno en el cuerpo técnico de Sebastián Becaccece, entrenador del "Tri".

Se trata de Ricardo García, analista de la selección ecuatoriana, que anteriormente se desempeñó en Chile cumpliendo la misma función entre 2014 y 2022, además de ser encargado de scouting en Palestino de 2023 a 2025 antes de sumarse a las órdenes del DT argentino.

Ecuador perdió 1-0 en su debut mundialista ante el cuadro africano.