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Tópicos: Deportes | Fuera de Juego

Boric y Vodanovic se reunieron en la goleada de la UC en el Claro Arena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exPresidente compartió con el alcalde de Maipú en la goleada del cuadro de la franja.

Boric y Vodanovic se reunieron en la goleada de la UC en el Claro Arena
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Universidad Católica aplastó 5-1 a Universidad de Concepción en el Claro Arena por la fecha 15 de la Liga de Primera con reconocidas figuras públicas dentro de los asistentes del recinto.

El expresidente de Chile, Gabriel Boric estuvo presente en el cotejo con su gran amigo Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, haciendo gala de la conocida afición de los dos por el elenco cruzado.

La ocasión además contó con familiares de Vodanovic que fueron por primera vez al estadio y se llevaron la mejor de las sensaciones tras la goleada.

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