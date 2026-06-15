Gobierno y RN impulsan "Ley Naín-Retamal 2.0" frente al intento de modificación del PC

El Gobierno y Renovación Nacional (RN) unieron fuerzas para impulsar la denominada "Ley Naín-Retamal 2.0" ante la propuesta que ingresó el Partido Comunista (PC) para derogar aspectos fundamentales de la normativa original, como la legítima defensa privilegiada de los efectivos policiales.

Luego del anuncio del sábado, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó este lunes que el Gobierno pondrá suma urgencia a dos proyectos para fortalecer a Carabineros: el primero busca establecer sanciones más drásticas a los responsables de atentados contra los uniformados, mientras que el segundo apunta a extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios que estén de franco..

"Nosotros necesitamos tener fuerzas de orden y seguridad que sientan ese respaldo de que pueden actuar tranquilos, y la Ley Naín fue un gran avance. Hay que aprovechar ese tremendo capital de personas que tienen ese compromiso de servicio, el entrenamiento y, semana a semana, vemos casos de funcionarios que están de franco y atienden situaciones de emergencia. (Las propuestas) son la respuesta a eso", explicó el secretario de Estado.

Asimismo, manifestó su rechazo a la iniciativa planteada por el PC: "Lo que han hecho esos parlamentarios es entender muy poco las iniciativas que tenemos que tramitar en el Congreso y por eso vamos a darle urgencia a estas dos iniciativas", fustigó.

La contraofensiva de RN

En una postura similar al Ejecutivo, parlamentarios y dirigentes de RN -acompañados de familiares del fallecido carabinero Carlos Retamal- reforzaron su agenda denominada "Naín-Retamal 2.0", que incluye otras tres iniciativas que buscan evitar retrocesos en la norma actual.

Los proyectos apuntan a ampliar y fortalecer los mecanismos de reconocimiento institucional a los mártires de Carabineros; ampliar las facultades preventivas preventivas de control y registro en zonas riesgosas; y aumentar sanciones en responsabilidad penal adolescente para delitos graves contra funcionarios policiales.

"A Carabineros se le respeta. Por eso hoy día vamos a impulsar la Ley Naín-Retamal 2.0 para que nunca más se intente derogar una ley que ha significado tanta protección para nuestras policías, para las víctimas y para la sociedad", enfatizó el diputado Andrés Longton (RN).

En tanto, Juan Carlos Retamal, padre del recordado carabinero asesinado en funciones, arremetió contra la tienda comunista: "¿Qué es lo que hace? Tratar de pontificar y de hablar de agresiones, cuando los agresores han sido el propio PC con sus palabras. Es algo que realmente irrita, duele, agrede a cada uno de los familiares de cada uno de los mártires", reprochó.

La presentación de la agenda "Naín-Retamal 2.0" se realizó este lunes en el Monumento a los Mártires de Carabineros. (Foto: ATON).

PC: "Estamos buscando un debate democrático"

Pese a la insistencia del PC para buscar apoyos en la oposición, las bancadas del PPD y la Democracia Cristiana (DC) se distanciaron de su iniciativa, restando el piso político necesario para su avance.

No obstante, la diputada Daniela Serrano (PC) insistió en que su cartera está "buscando un debate democrático. La bancada del PC, y también sumados con otros parlamentarios, tiene el legítimo derecho de poder revisar la legislatura cuando ya llevamos tres años, al menos, de la implementación de la Ley Naín-Retamal".

"Nadie puede inhibir a un parlamentario de presentar una propuesta y las diferencias también se darán dentro del debate, tanto en la conversación que uno pueda tener con los aliados, pero la conversación que también se tiene dentro del Congreso", aseveró.

La jornada legislativa de este lunes también estará marcada por la liberación -en la Sala de la Cámara- del proyecto del Gobierno que crea el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades