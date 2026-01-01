Síguenos:
Cindy Nahuelcoy sacó suspiros entre sus "futboleros" con saludo de Año Nuevo

Publicado:
Llévatelo:
contenido de servicio
La exjueza asistente Cindy Nahuelcoy deseó feliz año nuevo a sus seguidores "futboleros" con una serie de fotografías que sacaron suspiros en redes sociales.

Que este año venga lleno de goles, triunfos, partidos inolvidables, abrazos de celebración, risas y por sobre todo mucho amor! Gracias por todo el apoyo y la buena onda de siempre ¡Vamos con todo este nuevo partido llamado 2026!", escribió en Instagram.

Las + leídas
