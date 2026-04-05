Eduardo Vargas se lució con romántico mensaje de cumpleaños para Juliana Peixoto

El delantero chileno Eduardo Vargas publicó una emotiva declaración de amor en sus redes sociales para su esposa Juliana Peixoto, quien celebraba su cumpleaños.

El jugador de Universidad de Chile abandonó la concentración del cuadro azul previo al encuentro ante Deportes La Serena por la octava fecha de la Liga de Primera, con motivo de celebrar a su pareja.

También le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram acompañado de imágenes: "Hoy celebro el día en que llegó al mundo la mujer que cambió mi vida para siempre. Gracias por ser mi compañera, mi apoyo en los momentos más difíciles y la persona que le da sentido a todo. No hay palabras suficientes para describir lo que siento por ti, pero sí sé que cada día a tu lado me hace mejor!".

"Eres el amor de mi vida, mi lugar seguro y mi felicidad. Espero poder seguir celebrando muchos cumpleaños más contigo, cumpliendo sueños juntos y construyendo nuestra historia", concluyó.